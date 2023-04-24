باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.. هذه خطة الصين للبناء على القمر

ذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، اليوم الاثنين، أن الصين تستكشف استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشييد مبان على سطح القمر في الوقت الذي تعزز فيه بكين خطط الاستيطان على القمر على المدى الطويل.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن المهمة القمرية الصينية لعام 2020 ،وتحمل اسم Chang'e 5 ، نسبة إلى اسم إلهة القمر الصينية الأسطورية ، أعاد مسبار غير مأهول إلى الأرض عينات التربة القمرية الصينية الأولى.

وتخطط الصين ، التي قامت بأول هبوط على سطح القمر في عام 2013 ، لهبوط رائد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030.

وستطلق الصين مهام Chang'e 6 و 7 و 8 ، مع مهمة البحث عن الموارد القابلة لإعادة الاستخدام على القمر من أجل السكن البشري على المدى الطويل.

خطة الصين للبناء على القمر

ذكرت صحيفة تشاينا ديلي نقلاً عن وو ويرين، إن مسبار Chang'e 8 سيجري تحقيقات في الموقع للبيئة والتركيب المعدني ، وأيضًا تحديد ما إذا كان يمكن نشر تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.

وقال وو: "إذا كنا نرغب في البقاء على القمر لفترة طويلة ، فنحن بحاجة إلى إقامة محطات باستخدام مواد القمر الخاصة".

فيما ذكرت وسائل إعلام صينية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصين تريد البدء في بناء قاعدة قمرية باستخدام تربة من القمر في غضون خمس سنوات.

وسيتم إطلاق روبوت مكلف بصنع "طوب التربة القمرية" خلال مهمة Chang'e 8 حوالي عام 2028 ، وفقًا لخبير من الأكاديمية الصينية للهندسة.

في الوقت نفسه، اشتد السباق على وضع قدمه على سطح القمر في السنوات الأخيرة ، لا سيما مع الولايات المتحدة.

وهذا الشهر، عينت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية أربعة رواد فضاء لمهمة Artemis II المخطط لها في أواخر عام 2024 ، فيما سيكون أول تحليق بشري على سطح القمر منذ عقود.