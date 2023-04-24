قبل العودة من إجازة العيد.. قائمة غرامات السكة الحديد لركوب القطارات بدون تذكرة

يحتاج العديد من المواطنين إلى السفر عبر القطارات والتنقل بين المحافظات المختلفة سواء فى الوجه القبلي أو البحري، مع انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة عيد الفطر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية استمرار عمل القطارات الإضافية التي تم تشغيلها بمناسبة عيد الفطر المبارك حتى يوم السبت الموافق ٢٩ إبريل القادمة.

وتفرض هيئة السكة الحديد غرامات على الركوب بدون تذكرة على خطوط القطارات بالوجهين القبلى والبحرى، تصل إلى 50 جنيها، ويعرض صدى البلد غرامات مخالفة ركوب القطار بدون تذكرة في النقاط التالية:-



غرامة ركوب القطارات الأسبانى بدون تذكرة 30 جنيها.



غرامة ركوب القطارات الفرنساوى المكيفة بدون تذكرة 30 جنيها.



غرامة ركوب قطارات الـ vip بدون تذكرة 40 جنيها.



غرامة ركوب قطارات النوم بدون تذكرة 40 جنيها.



غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية بدون تذكرة 50 جنيها.



غرامة ركوب القطارات الثالثة المكيفة بدون تذكرة 50 جنيها.



غرامة ركوب القطارات المحسنة بدون تذكرة 20 جنيها.



غرامة ركوب القطارات تحيا مصر بدون تذكرة 20 جنيها.



غرامة ركوب قطارات الضواحى بدون تذكرة 15 جنيها.