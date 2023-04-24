الطفلة فرحة صاحبة الملابس القديمة في العيد تروي كيف جبر بخاطرها المصريون| شاهد

أثارت صورة الفتاة فرحة صاحبة العشرة أعوام الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي، بعدما ظهرت أثناء صلاة العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك بملابس قديمة وهي تنظر لأطفال سنها الذين يرتدون ملابس جديدة وتظهر عليهم مظاهر الاحتفال بالعيد رفقة أسرتهم.

وتعاطف معها كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نظرتها، وقرروا أن يفرحوها بملابس جديدة.

من جانبه طلبت الطفلة فرحة فى بث مباشر لـ صدى البلد ، منزلا لها ولأسرتها قائلة: عايزين بيت نعيش فية لأن المكان بتاعنا مش كويس ، وعددنا كبير ومفيش مكان ننام فيه ، مضيفةً"إحنا بنشتغل لأن بابا تعبان ومش قادر يوفر لنا بيت وفلوس.



وأكملت فرحة أن اختها الأكبر مخطوبة وتحتاج لمبلغ حتى تكمل مصاريف زواجها، لكنهم ليس لديهم الأموال الكافية.

وأشارت الطفلة إلى حبها للتعليم لكن لا تستطيع حتى تظل تساعد أهلها وتقف بجانبهم حباً فيهم.

اللايف:

https://fb.watch/k67ckPeZSK/?mibextid=6aamW6

الفيديو: