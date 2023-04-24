حظهم وحش.. 3 أبراج النحس يلازمهم هذه الفترة

الحظ السيء ملازم لبعض مواليد الأبراج هذه الفترة، وذلك لتراجع كوكب عطارد في برج الثور ويستمر لمدة قصيرة، حيث تتذبذب بعض العلاقات سواء العاطفية أو العملية.

الأبراج الأقل حظا

واليكم قائمة بالابراج الأقل حظا هذه الفترة، تعرف عليها خلال التقرير التالي.

1- برج الحمل

يعيش مواليد برج الحمل حالة من الركود والحظ السئ هذه الفترة خاصة بعد العيد، حيث يعاني مواليده من الاكتئاب والحزن والتوتر.

2- برج الجدي

مواليد برج الجدي حظهم هذه الفترة سئ لدرجة كبيرة، وتركهم للعمل أبرز الأحداث التي شهدوها الفترة الماضية.

3- برج العذراء

أما برج العذراء فهم من أبرز القائمة الأقل حظا خلال هذه الفترة، حيث يعانون من الديون والاقساط.