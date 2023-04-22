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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيتفرجوا على المسرحيات وياكلوا ترمس.. أبراج تفضل قضاء العيد في البيت

ابراج
ابراج

يفضل بعض مواليد الأبراج قضاء إجازة العيد في المنزل، لمشاهدة التلفاز والاستمتاع مع الأسرة، وتناول التسالي.

واليكم في هذا التقرير قائمه بالابراج التي تفضل قضاء إجازة العيد في البيت بدون خروج أو سفر.

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برج الجوزاء

يفضل مواليد برج الجوزاء الجلوس في المنزل في عيد الفطر، للاستمتاع مع الأسرة، ويمكن اللعب مع أفراد الأسرة ببعض الألعاب البسيطة مثل اوراق الكوتشينه.

برج القوس

كما يميل برج القوس قضاء العيد في المنزل، لمشاهدة المسرحيات أو متابعة المسلسلات التي لم يشاهدها طيلة شهر رمضان.

برج الدلو

يميل مواليد الدلو للاسترخاء في المنزل لقضاء إجازة العيد حتى يتخلص من الضغوط التي كان يعيشها في فترة العمل.

برج الميزان

أما برج الميزان فإنه يفضل تناول التسالي مثل الترمس واللي مع باقي أفراد الأسرة، ولا يفضل الخروج مع الأصدقاء.

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