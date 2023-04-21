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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيكرهوا النكد .. 4 أبراج رافعين شعار العيد فرحة

الأبراج في العيد
الأبراج في العيد

نحتفل اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وكل شخص له طقوس في الاحتفال، وأغلب الأشخاص تكره الحزن في العيد وتفضل الخروج والتنزه والسفر.

ونستعرض خلال التقرير التالي قائمة بالأبراج التي تكره الحزن والنكد في العيد.

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برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 : تطور وظيفي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 21 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

برج الحوت

برج الحوت من أبرز قائمة الأبراج التي تحب الاحتفال بالعيد والخروج والسفر مع الأصدقاء.

برج الجدي

يكره مواليد الجدي الحزن والنكد في أيام العيد الفطر، ويفضلون قضاءه وسط الأهل ولمة العيلة وأخذ العيدية.

برج العذراء 

يعيش مواليد العذراء حالة من البهجة والفرح في أيام عيد الفطر، ويفضل السفر الى المدن الساحلية.

برج الميزان

برج الميزان من الأبراج التي تكره النكد في أيام العيد، وتحاول أن تضفي نوع من البهجة في المكان، واللعب مع الأطفال.

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