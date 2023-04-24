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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد قافلة طبية ويقرر نقل سيدة لإجراء ولادة قيصرية

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الملاك التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتي مساء غداً الثلاثاء، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وذلك في حضور الشحات حسن رئيس الوحدة المحلية بقرية الملاك، والدكتور أحمد عبد الحكيم منسق عام القوافل الطبية بالمديرية، والدكتور يوسف النجار مدير الإدارة الصحية بأبوحماد.

 

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه حتى وقت الزيارة أكثر من ٤٠٠ مريض وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل.

 

وتلاحظ وجود سيدة تحتاج إلى إجراء عملية قيصرية لها، وتم علي الفور استدعاء سيارة الإسعاف، وتحويلها لمستشفى أبو حماد المركزي، بعد التنسيق مع المستشفى، لسرعة استقبال الحالة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، وضمن خطة القوافل الطبية، بتحويل الحالات المرضية المترددة علي القوافل، والتي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وذلك بعد تسجيلها علي السيستم، ويتم متابعتها بالمستشفى المحولة إليها، والتأكد من تقديم كافة الخدمات العلاجية، وإجراء الجراحات اللازمة لها، والانتهاء منها، وخروجها بحالة جيدة، ثم غلق الملف الطبي علي السيستم.

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وقام "مسعود" بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

وفي نهاية الزيارة قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر والتقدير لرئيس الوحدة المحلية، ومنسق عام القوافل، ومدير الإدارة الصحية، ولجميع العاملين بالقوافل الطبية بالشرقية، علي المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضي بالمحافظة.

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