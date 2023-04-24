الجزائر تبدأ عملية إجلاء مواطنيها من السودان

أفادت صحيفة سبق برس الجزائرية لأن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أطلقت عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان والراغبين في مغادرة هذا البلد وكذلك طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم ابتداء من اليوم الاثنين.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، ذكرت الوزارة أنها تتابع عن كثب الوضع بهذا البلد الشقيق عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض تحت رئاسة الأمين العام للوزارة عمار بلاني.

ووجهت الخارجية الجزائرية نداءا عاجلا الي المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.