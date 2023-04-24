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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. نداء عاجل من الدفاع المدني لكل أبناء المملكة

ارشيفي
ارشيفي

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية نداءا عاجلا الي الجميع بضرورة  أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

وذكرت المديرية العامة في بيان لها  أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وأجزاء من
منطقة الرياض، تشمل الرياض العاصمة والدرعية ورماح والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والحريق والقويعية والمجمعة والزلفي وثادق وشقراء وضـرما والغـاط وعفيـف والدوادمـي وحريملاء والدلم ومـرات والأفلاج ووادي الدواسر والسليـل، وستتأثـر مناطق عسيـر والباحـة وجازان ونجـران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

وتوقعت المديرية هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطـة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والجموم والليث، وستتأثر مناطق تبوك والشرقية والجوف
والحدود الشمالية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس المملكة حتى الخميس القادم

تحذير عاجل من السعودية بسبب طقس مكة

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