الرئيس السيسي يتابع عملية إجلاء ووصول المصريين من السودان

وصل مساء اليوم عدد من المصريين القادمين من السودان إلي مطار شرق القاهرة، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

عودة المصريين من السودان

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين من السودان.

وقد أكدت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أكدت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظيًا عمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان، موجهًا بتقديم كافة الدعم لعملية الإجلاء.

وأضافت المصادر أن خلية أزمة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات العامة ووزارة الداخلية يتابعون عملية إجلاء المصريين من السوادان، وأشارت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية من عملية إجلاء المصريين بالسودان.

وشددت المصادر على أن هناك تنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة، كما كشفت المصادر أن الدولة المصرية تقوم بعملية مساعدة الدول الصديقية في عملية إجلاء راعيها.