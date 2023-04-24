عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف موسكو.. أمريكا تتدخل لمنع أوكرانيا من ارتكاب كارثة كبرى

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، بأن أوكرانيا كانت تخطط لسلسلة من الضربات على أهداف في عمق روسيا، بما في ذلك موسكو، للاحتفال بالذكرى السنوية لبدء الصراع في وقت سابق من هذا العام، لكن تم التخلي عن الفكرة بعد التدخل المتأخر من قبل أمريكا.

واستشهدت “واشنطن بوست”، بمسؤولين أوكرانيين لم تذكر أسمائهم بأنهم أقروا بأن لواشنطن القول الفصل على الأقل في بعض العمليات العسكرية في كييف.

زعمت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلاً عن وثائق البنتاجون المسربة، أن رئيس مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، قد أصدر تعليماته إلى مرؤوسيه بـ “الاستعداد لضربات جماعية في 24 فبراير” على عدة مدن روسية.

وزعمت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا “يراقبون سرا” خطط كييف وكانوا قلقين من أن روسيا يمكن أن تطلق العنان لرد مدمر، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية.

وفقًا للصحيفة، أصدرت وكالة المخابرات المركزية تقريرًا سريًا في 22 فبراير جاء فيه أن وكالة المخابرات الأوكرانية “وافقت، بناءً على طلب واشنطن، على تأجيل الضربات”.

العالم يتخلى عن كييف.. مصير غامض ينتظر أوكرانيا

سقوط دونيتسك بالكامل.. انهيار باخموت ينذر بكارثة لـ أوكرانيا

وأضافت “واشنطن بوست”: “قال المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة بشكل خاص إن الولايات المتحدة لديها سيطرة فعلية على بعض العمليات العسكرية. يُقال إن أحد الأمثلة هو أن قوات كييف لن تستخدم أنظمة الصواريخ المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة دون تأكيد أهدافها أولاً بأفراد عسكريين أمريكيين من قاعدة في أوروبا”.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح أي المسؤولين الأمريكيين قد تدخلوا بالضبط لوقف هجمات الذكرى السنوية المخطط لها، لكنها أشارت إلى أن واشنطن أمرت مواطنيها بمغادرة روسيا في منتصف فبراير، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تأخذ خطط أوكرانيا المزعومة على محمل الجد.

أمريكا واشنطن البنتاجون روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا موسكو اسلحة نووية كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

سلاح ذو حدين.. روسيا تكشف عن ارتفاع تاريخي لـ التضخم بمنطقة اليورو

الرصيد أوشك على النفاد.. الغرب يستعد للإطاحة بـ زيلينسكي

هدنة جديدة في السودان تبدأ خلال ساعات

العالم يتخلى عن كييف.. مصير غامض ينتظر أوكرانيا

استقالة مستشارة بايدن لشئون السياسة الداخلية من منصبها

أمريكا تكشف عن جهودها لإنهاء الأزمة في السودان.. تفاصيل

روسيا: حلف الناتو أداة حرب.. والغرب خدعنا وكذب علينا 6 مرات

إعلان عاجل من الكرملين بشأن خطط الغرب لتدمير روسيا

ترشيحاتنا

إسلام أباد تثمن جهود مصر فى إجلاء رعايا باكستان من السودان

وثائق أمريكية مسربة تفجر مفاجأة بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

أعلى 5 شهادات استثمار إسلامية | تعرف على عائدها ومدتها

التجربة كانت صعبة.. عائد من السودان يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية حرب أوكرانيا.. ومفاجأة بشأن الهجوم المضاد

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى كرون.. تناول هذه الأطعمة يقلل النوبات المتكررة

جد يوزع العيدية على أحفاده بطريقة غريبة | شاهد

بترجع .. مقتطفات من حفل أميمة طالب في الرياض

نتيجة صادمة.. ماذا تفعل الوحدة لمدة 8 ساعات بجسمك؟

فيديو

3 زملكاوية على عتبة الأهلي | إيه الحكاية؟

آلاف الهزات الأرضية يوميا.. ماذا يحدث ؟ | وحقيقة زلزال الوادي الجديد

أميمة طالب تفاجئ عبادي الجوهر في عيد ميلاده.. شاهد

هل يفعلها تحت الوصاية؟.. حكاية 7 أفلام ومسلسلات حاولت تغيير القوانين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ