تحذير عاجل من خطر وقوع زلزال كبير في تركيا

حذرت مجموعة من العلماء بجامعة جنوب كاليفورنيا، بعد تحليلهم لزلزال كهرمان مرعش المدمرة الذي وقع في 6 فبراير، من وقوع زلزال جديد بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر.

وبينما كانت تركيا تحاول مداواة جراح الزلازل في كهرمان مرعش، جاءت مجموعة من العلماء من جامعة جنوب كاليفورنيا إلى المنطقة وأجروا بعض التحقيقات.

وأعلنت المجموعة، أنه لم يكن هناك كسر في جزء من خط الصدع الذي تسبب في حدوث الهزات الأرضية القوية.

وأشار علماء أمريكيون إلى أن هذا الوضع قد يتسبب في حدوث زلزال آخر.

وبالإشارة إلى منطقة بوترج في ملاطية، قرر الخبراء أنه قد يحدث هناك تحول عبر خط المقاطعة.

وأشار الخبراء إلى أن هذا التحول قد يتسبب أيضًا في حدوث زلزال بقوة 6.8 درجة.

وصرح العالم الجيوفيزيائي، سيلفان باربون، بأنهم فحصوا المباني المنهارة والمتضررة بعد الهزات الأرضية.