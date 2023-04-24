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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقارير إخبارية ترصد فرحة المصريين بعد عودتهم لأرض الوطن من السودان

وصول المصريين من
وصول المصريين من السودان

رصدت قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، فرحة المصريين بعد عودتهم لأرض الوطن من السودان.

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القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى وجه بتقديم الدعم لإجلاء المصريين من السودان

عبر مواطن مصري من السودان، عن امتنانه واحترامه للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية ، على جهودهم في إعادة المصريين من دولة السودان.

وقال المواطن، في لقاء مع قناة اكسترا نيوز ، مساء اليوم الاثنين ، إن :"نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بنا.. لم يدخر جهدا لإعادتنا، والدولة في ضهرنا وتحمينا لأننا مصريين".

عرضت قناة اكسترا نيوز، بث مباشر، اليوم الاثنين، للحظة وصول الجنود المصريين من السودان، وذلك في ظل الأحداث الجارية في دولة السودان الشقيق.
وكانت وصلت منذ ايام الدفعة الأولى من الجنود المصريين من السودان على متن طائرة عسكرية.
 

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