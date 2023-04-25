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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: الأهلي يقترب من ضم علي زين لفريق كرة اليد.. وشيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بهذه الطريقة.. شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها| شاهد

شاركت الفنانة شريهان، متابعيها صوراً لابنتها خلال الاحتفال بعيد ميلادها، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ابنتها مع تورتة مزينة بالشموع، احتفالا بهذه المناسبة وسط أجواء مبهجة عائلية.

 

بعد الاتفاق.. الأهلي يقترب من ضم نجم جديد لفريق كرة اليد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في ضم الأهلي للاعب ضمن فريق كرة اليد. 

 

وكتب عبر فيسبوك: “الأهلي يقترب من ضم علي زين نجم كرة اليد بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل”.

 

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

نعى نصر السيد، والد الطالب المتوفي في السودان، ابنه الراحل، بكلمات مؤثرة عبر موقع التواصل فيسبوك. 

وأكد أن صلاة الجنازة تقام في الخرطوموسيتم دفنه بمقابر المنشية بالسودان، مطالبا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، محتسباً رحيله عند الله.    

 

الأهلى السوشيال ميديا موقع التواصل الاجتماعي انستجرام شيريهان

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