موجز السوشيال ميديا: الأهلي يقترب من ضم علي زين لفريق كرة اليد.. وشيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شاركت الفنانة شريهان، متابعيها صوراً لابنتها خلال الاحتفال بعيد ميلادها، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ابنتها مع تورتة مزينة بالشموع، احتفالا بهذه المناسبة وسط أجواء مبهجة عائلية.

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في ضم الأهلي للاعب ضمن فريق كرة اليد.

وكتب عبر فيسبوك: “الأهلي يقترب من ضم علي زين نجم كرة اليد بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل”.

نعى نصر السيد، والد الطالب المتوفي في السودان، ابنه الراحل، بكلمات مؤثرة عبر موقع التواصل فيسبوك.

وأكد أن صلاة الجنازة تقام في الخرطوموسيتم دفنه بمقابر المنشية بالسودان، مطالبا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، محتسباً رحيله عند الله.