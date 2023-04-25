أخبار التعليم| تطبيق تقنية الـVAR في لجان الثانوية العامة .. وتعديل موعد امتحانات طلاب مدارس الجيزة .. وتغييرات في تنسيق الجامعات 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، القصة الكاملة لانتشار خبر تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

أكد اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضرورة توخي الحذر لأولياء أمور الطلاب، حرصا علي مستقبل الأبناء والطلاب في محافظة الجيزة وذلك بمناسبة بداية امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع والتى تبدأ يوم السبت الموافق 29 ابريل الجاري بعد العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة ٢٨ ابريل 2023م.

كشف المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ملامح تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، للطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كشف المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ملامح تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، للطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية العامة 2023 .

أعلنت كليات جامعة حلوان انتهاء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 ، على ان تستكمل باقي الكليات الامتحانات ، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.