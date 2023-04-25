عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تطبيق تقنية الـVAR في لجان الثانوية العامة .. وتعديل موعد امتحانات طلاب مدارس الجيزة .. وتغييرات في تنسيق الجامعات 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، القصة الكاملة لانتشار خبر تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

 

تعديل موعد امتحانات طلاب مدارس الجيزة

أكد اشرف سلومة  مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة،  ضرورة توخي الحذر لأولياء أمور الطلاب، حرصا علي مستقبل الأبناء والطلاب في محافظة الجيزة وذلك بمناسبة بداية امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع والتى تبدأ يوم السبت الموافق 29 ابريل الجاري بعد العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة ٢٨ ابريل 2023م.

 

تعديلات جديدة في تنسيق الجامعات 2023

كشف المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ملامح تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، للطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية العامة 2023 . 

 

إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لهذه الكليات

كشف المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ملامح تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، للطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية العامة 2023 . 

 

استكمال امتحانات الميد تيرم في جامعة حلوان .. بعد غد

أعلنت كليات جامعة حلوان انتهاء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 ، على ان تستكمل باقي الكليات الامتحانات ، وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اخبار التعليم التعليم الثانوية العامة امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

ترشيحاتنا

نصائح ذهبية لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 25 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-4-2023

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

السعودية تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري في السودان

5 بنوك تقدم الراتب مقدما بدون رسوم تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وبسيطة.. شاهد إطلالة خطيبة اللاعب يوسف أسامة نبيه في حفل الخطوبة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

حجم خريطة العالم الحالية خاطئة..اعرف القصة؟

عند سماع هذا الصوت بـ البطن.. مؤشر على إصابتك بسرطان القولون

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ