من الملاعب للمدارس|قصة تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .. خبر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بشكل واسع ، ما أثار تساؤل طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم عن حقيقة الأمر .

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، القصة الكاملة لانتشار خبر تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

قال المصدر إن خبر تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 المنتشر على السوشيال ميديا ما هو إلا عنوان جذاب لجأ إليه البعض ، لينقل لـ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم قرار تركيب كاميرات مراقبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف المصدر أن فكرة تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، المقصود بها تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمختلف أنحاء الجمهورية بـ “ كاميرات مراقبة ” لرصد أي أعمال غش تتم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح المصدر ، أن الهدف من قرار من تركيب كاميرات مراقبة أشبه بـ تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، هو ضمان انضباط سير امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وشدد المصدر على أن تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، هو واحد من الإجراءات المشددة التي سوف تطبقها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام ، لضمان دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون أي وسائل غش.

ت طبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إجراءات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استعدادا لـ تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، أي في النصف الثاني من مايو المقبل .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن جميع كاميرات المراقبة المقرر تركيبها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في إطار تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم .

المعنى الحقيقي لمصطلح “تقنية الـ VAR”

جدير بالذكر أن “تقنية الـ VAR” هي تقنية حكم الفيديو المساعد، وهي اختصار لـ The video assistant referee



وتعد “تقنية الـ VAR” من أحدث التقنيات المستخدمة في ملاعب كرة القدم لمساعدة الحكام، والتي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اعتمادها بشكل دائم في مباريات كرة القدم، بهدف القضاء على الجدال وانتقادات قرارات التحكيم.