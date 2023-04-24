عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من الملاعب للمدارس|قصة تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .. خبر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بشكل واسع ، ما أثار تساؤل طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم عن حقيقة الأمر .

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، القصة الكاملة لانتشار خبر تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

قال المصدر  إن خبر تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 المنتشر على السوشيال ميديا ما هو إلا عنوان جذاب لجأ إليه البعض ، لينقل لـ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم قرار تركيب كاميرات مراقبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف المصدر أن فكرة  تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  ، المقصود بها تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمختلف أنحاء الجمهورية بـ “ كاميرات مراقبة ” لرصد أي أعمال غش تتم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح المصدر ، أن الهدف من قرار من تركيب كاميرات مراقبة أشبه بـ تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، هو ضمان انضباط سير امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وشدد المصدر على أن تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، هو واحد من الإجراءات المشددة التي سوف تطبقها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام ، لضمان دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون أي وسائل غش.

 تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إجراءات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استعدادا لـ  تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، أي في النصف الثاني من مايو المقبل .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن جميع كاميرات المراقبة المقرر تركيبها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في إطار تطبيق تقنية الـVAR في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ،  بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم .

المعنى الحقيقي لمصطلح “تقنية الـ VAR”

 جدير بالذكر أن “تقنية الـ VAR” هي تقنية حكم الفيديو المساعد، وهي اختصار لـ  The video assistant referee
 

وتعد “تقنية الـ VAR” من أحدث التقنيات المستخدمة في ملاعب كرة القدم لمساعدة الحكام، والتي قرر الاتحاد الدولي  لكرة القدم “فيفا” اعتمادها بشكل دائم في مباريات كرة القدم، بهدف القضاء على الجدال وانتقادات قرارات التحكيم.

تطبيق تقنية الـVAR امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

تحذير عاجل من خطر وقوع زلزال كبير في تركيا

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

ترشيحاتنا

موقف عبدالقادر وربيعة من مرافقة بعثة الأهلي للمغرب

مواطن مصري عائد من السودان: بنحمد ربنا على نعمة جيشنا

بعد اصطدامها.. هبوط الرحلة رقم FZ 576 في مطار دبي الدولي

لمدة 72 ساعة.. أمريكا تعلن عن هدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع

أرخص بيجو مستعملة بـ 85 ألف جنيه| تفاصيل

تقارير إخبارية ترصد فرحة المصريين بعد عودتهم لأرض الوطن من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجم خريطة العالم الحالية خاطئة..اعرف القصة؟

عند سماع هذا الصوت بـ البطن.. مؤشر على إصابتك بسرطان القولون

أحكي بهمسك.. مقتطفات من حفل عبد المجيد عبدالله في أبوظبي

خبير تغذية يكشف عن بذور تنسف الكرش

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ