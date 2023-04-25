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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق أسوان يعسكر في القاهرة استعدادا للدوري

صدى البلد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى معسكرا تدريبيا بالقاهرة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بعد الإجازة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادي، عقب مباراة إنبي الأخيرة بالجولة 26 من بطولة الدوري.

وينتظر الجهاز الفني إعلان لجنة المسابقات برابطة الأندية لمواعيد جدول الجولات المتبقية لدوري رابطة الأندية المصرية المحترفة، والذى سيتم عقب مباراة العودة بين الرجاء والأهلي، السبت المقبل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان يوم 30 ظابريل.

ويستعد أسوان لملاقاة المصري ببرج العرب بالجولة 27، ثم ملاقاة الزمالك بالقاهرة بالجولة 28.

ويواصل الفريق تدريباته بمعسكر القاهرة ،ومن المقرر خوض وديتين أمام الترسانة والسكة الحديد يومي الخميس والجمعة المقبلين .

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