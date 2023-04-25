بولندا تريد فرض حظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام

قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيلوس، الاثنين، إن الحظر المقترح على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن يستمر حتى نهاية العام.

وأضاف- عقب المحادثات مع نظرائه “البلغارية والرومانية والسلوفاكية والهنغارية”، 'نحن بحاجة إلى الآليات التي نقدمها اليوم للعمل لفترة أطول وحماية سوقنا البولندي لفترة أطول.'

وتابع تيلوس، أنه سيقف، اليوم الثلاثاء، في لوكسمبورج، أمام المفوضية الأوروبية؛ لعرض الموقف المشترك للدول الخمس التي عانت من وفرة الحبوب الأوكرانية الرخيصة.

وتصر بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا، على تعويضات مالية للمزارعين المحليين، وعلى قائمة أوسع من المنتجات الزراعية الأوكرانية المحظور استيرادها في الاتحاد الأوروبي.

وقبلها بـ5 أيام- في 15 أبريل- قالت بولندا والمجر إنهما تحظران استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى 30 يونيو، مشيرين إلى الحاجة إلى حماية المزارعين المحليين من التدفق غير المنضبط للحبوب الرخيصة من أوكرانيا، كما سلوفاكيا، حذوهما،في 17 أبريل.

وفي 19 أبريل، أعلنت بلغاريا أيضًا حظرًا مؤقتًا على الواردات الغذائية من أوكرانيا ، باستثناء البضائع العابرة.

وفي 20 أبريل ، اقترحت بروكسل، آلية؛ لوقف استيراد الحبوب والذرة وبذور عباد الشمس وبذور اللفت الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، حتى 5 يونيو.