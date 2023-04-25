عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

موظف حكومي
موظف حكومي

حدد قانون الخدمة المدنية عدة حالات يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من  القانون على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.


لا يفوتك ||

txt

بشرى للموظفة الحامل.. إجازة وضع 4 أشهر ثلاث مرات بقانون الخدمة المدنية

txt

الـ 3 أشهر الأولى بأجر كامل.. إجازة مرضية للموظف في قانون الخدمة المدنية


وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وطبقا للقانون، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

حالات تخفيض ساعات العمل 

وطبقا للائحة التنفيذية من القانون، فقد نصت المادة 131 على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1 - الموظف ذو الإعاقة.

2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية ساعات العمل الجهاز الإداري للدولة ذي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

بشرى سارة .. جمال شعبان يكشف عن أول علاج للصداع النصفي

مرسوم سلطاني عاجل بشأن زواج العمانييـن مـن أجانـب

يأكل ملوخية.. توم هانكس يتواجد بهذا المكان في مصر رفقه زوجته

ترشيحاتنا

رئيس فاجنر يعلن عن استراتيجية خطيرة يعتزم تطبيقها بحق الجنود الأوكرانيين

مقتل 4 كولومبيين في هجوم مسلح بالمكسيك

11 مليون مستفيد من الزيادة | موعد صرف معاش شهر مايو

في ذكرى تحرير سيناء.. الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر السادات

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي الأخضر على الريق؟

أشعل أسواق السمك والطلب عليه بالاسم| إيه حكاية جمبري الفراولة والكيلو بكام؟

طريقة عمل مندي الفراخ للشيف شربيني

للقضاء على انسداد المسام.. أهمية عمل علاجات للوجه كل 15 يوما

فيديو

الاستقالات تعصف بإدارة بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟ |فيديوجراف

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ