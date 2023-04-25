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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم قطع أراض ورخص مبان للمتضررين من توسعات ميناء العريش البحري

تسليم الأهالي رخص
تسليم الأهالي رخص مباني بالعريش

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  بتسليم قطع أراضي ورخص مباني لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش البحري، بحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وفايز أبو حرب ورياض أسماعيل عضوا مجلس الشيوخ، وعايدة السواركة، عضو مجلس النواب.

وقال المحافظ ، ان ميناء العريش البحري يعد اضافة اقتصادية جديدة لدعم التنمية على أرض سيناء، موضحا أن عمليات التطوير الجارية للميناء تتم بفضل توجيهات القيادة السياسية واصرار الدولة المصرية على اعادة افتتاحه بعد تطويره لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، وخاصة شمال سيناء، نظرا لموقعه المتوسط الذي يجعله أقصر همزة اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشماله، حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا.

وأضاف المحافظ، أنه تم وضع عدة بدائل لتعويض المواطنين، منها الحصول على أراض بديلة حيث قامت المحافظة بتخصيص 3 تقسيمات في منطقة الريسة، الأول والثاني المساحات من 120 الي 130 متر للقطعة الواحدة، بواقع 130 قطعة، والثالث المساحات تتراوح من 150 الي 200 متر بواقع 252 قطعة، حيث من الممكن أن يحصل المواطن علي أكثر من قطعة بحسب مساحة منزله الذي يعوض عنه.

١٣ عمارة :

وأشار المحافظ إلي بناء عدد 13 عمارة سكنية لصالح المضارين من بينهم 7 عمارات في منطقة الريسة و6 عمارات في منطقة الضاحية، حيث تبلغ مساحة الوحدة السكنية 100 متر ويبلغ ثمنها 350 ألف جنيه.

وأكد المحافظ ، أن المواطن المضار الذي يرغب في البناء في قطعة أرض أخري بالعريش، يقوم بالبناء بنفس رخصة منزله، بعد توقيع المحافظ علي الرخصة،  الى جانب توفير وحدة سكنية للمواطن المضار لمدة 6 شهور بمنطقتي السبيل والعبور كاستضافة لحين الانتهاء من بناء منزله.

ولفت المحافظ ، إلى أن لجان هيئة الخدمات الحكومية وضعت قيمة التعويض بالنسبة للأراضي بقيمة 1000 جنيه والتقسيمات بقيمة 700 جنيه للمتر الوحد، مؤكدًا علي السعي دومًا من أجل المواطنين.

بدوره أكد العميد الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تسليم قطع أراضي ورخص مباني لعدد 59 مواطنا من أهالي منطقة توسعات ميناء العريش البحري، وذلك في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.
 

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ميناء الاهالي توسعات مبانى العريش

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