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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوم الكرامة الوطني.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

صدى البلد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء ، على صفحته الرسمية على فيس بوك .

وقال الرئيس السيسي فى تهنئته، أتقدم بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني.

يوم الكرامة الوطني

تحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، كما أتوجه بتحية الفخر والإجلال للرئيس الراحل أنور السادات، الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد، التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام. وكل عام وأنتم بخير.

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