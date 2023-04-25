حملة لإدراج "بيليه" في قاموس اللغة البرتغالية|شاهد

حملة واسعة في البرازيل للمطالبة بإدراج لقب أسطورة كرة القدم “بيليه” في قاموس اللغة البرتغالية.. فما القصة؟، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.



وأطلقت مؤسسة بيليه هذه الحملة، مؤكدة أن اسم الأسطورة الراحل يستخدم بكثرة بين البرازيلين لمديح قدراته المتميزة، وتهدف الحملة لتحليد اسم النجم البرازيلي وإضفاء الطابع الرسمي على الكلمة.



ومن المفترض أن يسجل اسمه كمرادف “لاستثنائي وفريد”.



