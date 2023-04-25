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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تحرك برلماني بشأن تسهيل عودة الطلاب المصريين الدارسين في السودان

هشام الجاهل، عضو
هشام الجاهل، عضو مجلس النواب

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزير التعليم العالى بشأن تسهيل عودة الطلاب المصريين الدارسين في السودان الى مصر والتحاقهم بالجامعات المصرية. 

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لا يخفي على أحد ما يمر به السودان الشقيق من ظروف عصيبة لاسيما الحرب وتدمير البينية التحتية وصعوبة المعيشة، وما لهذا من تأثير واضح علي الطلاب بالجامعات وعلى مستقبلهم العلمي والدراسي نظرا لتوقف الحياة بالسودان.

وأضاف أنه وردت الكثير من الاستغاثات من الطلاب المصريين بالجامعات السودانية بشأن توقف الدراسة وتأثيرها على المراحل الدراسية وعلى مستقبلهم العلمي، حيث يوجد الآلاف من الطلاب المصريين يلتحقون ويدرسون بالكليات هناك وتأثروا بظروف الحرب وتوقفت حياتهم الدراسية في السودان.

واقترح هشام الجاهل ، عضو مجلس النواب، إتاحة فرصه التحويل للطلاب المصريين الدارسين في الخارج الي نفس الكليات والتخصص داخل مصر وذلك للاسباب الآتية:


1-حفاظاً علي أرواحهم ومستقبلهم العلمي والجامعي وحفاظاً علي الأسر المصرية وأولياء أمورهم من القلق والشَتات والدمار. 


2- من منطلق توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحفاظ على المواطنين المصريين في السودان وحفاظاً علي الدولة المصرية وأمنها القومي لابد من السماح لهؤلاء الطلاب المصريين من العودة لوطنهم مرة أخرى.


3- حماية مستقبل الطلاب المصريين الدارسين في السودان خاصة وأن الأمور قد تطول بشكل يجعل الدراسة في الوقت الراهن مستحيلة مما قد يفقدهم عدد من السنوات الدراسية.


4- تم فتح أكثر من 12 جامعة أهلية جديده في مصر مما يتحقق معه القدرة الاستيعابية لجميع الطلاب بالخارج وتوفير فرص التعليم له بخلاف الجامعات الخاصة وهم علي أتم استعداد لاستيعاب الطلاب بالخارج .
 

كما اقترح تسهيل عودة الطلاب المصريين الدارسين في السودان والتحاقهم بالجامعات المصرية بذات الكليات وذات السنوات الدراسية حرصا على مستقبلهم العلمي وعدم تأخرهم في الدراسة، وقبولهم بالجامعات المصرية دون اية شروط أو قيود.

هشام الجاهل وزير التعليم العالي السودان

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