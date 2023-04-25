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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كلب بطل ينقذ صاحبه من الموت المحقق.. ما القصة؟

كلب بطل ينقذ صاحبه
كلب بطل ينقذ صاحبه من الموت المحقق

مات كلب "بطل" بينما كان ينقذ حياة صاحبه حيث اجتاحت النار منزلهم.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  كان كيفن ريكورد نائمًا عندما أيقظه كلبه، المسمى شوغون، ونبهه إلى الحريق بالقفز فوقه.

 

 رأى الرجل البالغ من العمر 43 عامًا شرارات قادمة من دراجته البخارية الإلكترونية أثناء استيقاظه، وفي غضون ثوانٍ انفجرت، وانتشرت ألسنة اللهب بسرعة في جميع أنحاء الشقة في شيرنس ، كينت.

كلب بطل ينقذ صاحبه من الموت المحقق 

تمكّن كيفن ، الذي أصيب بالذعر والارتباك، من الهروب من النار والغرفة المليئة بالدخان، ومع ذلك، فقد أصيب بحروق شديدة في الجانب الأيمن من جسده.

 

يعتقد محققو الحرائق في Kent Fire and Rescue Service (KFRS) أن خطأً حدث أثناء شحن السكوتر الإلكتروني الخاص به ، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارة حزمة البطارية واشتعال النار فيها. 

 

كيفن هو حاليا في العناية المركزة في مستشفى الملكة فيكتوريا في غرب ساسكس ، مع 20 في المائة من جسده مغطى بالحروق.

كلب بطل ينقذ حياة النار حريق

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