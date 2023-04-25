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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن المواعيد الجديدة للدراسة

السعودية
السعودية

أعلنت إدارة تعليم جدة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتماد العمل بالتوقيت الصيفي، في جميع المدارس، ابتداءً من غدا الأربعاء.

وأكدت إدارة تعليم جدة، عبر "تويتر"، أن بداية الاصطفاف الصباحي للمدارس الصباحية سيكون الساعة 6:45 وبداية الحصة الأولى 7:00 صباحا.

بينما تبدأ الحصة الأولى في المدارس المسائية 12:35 مساء، والمدارس المتوسطة والثانوية الساعة 1:00 مساء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، بدء العمل بتوقيت الدوام الصيفي للمدارس غدا الأربعاء.

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وأوضحت الإدارة، عبر “تويتر”، أن الاصطفاف الصباحي يكون في تمام الساعة 6:45 صباحًا، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.

من جانبه، رحب مدير عام التعليم بمنطقة الباحة السعودية، عبدالخالق بن حنش الزهراني، بعودة منسوبي ومنسوبات التعليم والمدارس بعد إجازة عيد الفطر، راجيًا للجميع عودًا حميدًا.

المملكة العربية السعودية السعودية التوقيت الصيفي عيد الفطر المملكة

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