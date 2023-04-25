عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تخوفات من انتقال إنفلونزا الكلاب إلى البشر

تخوفات من انتقال
تخوفات من انتقال أنفلونزا الكلاب إلى البشر

يمكن أن يصاب البشر يومًا ما بـ “إنفلونزا الكلاب”، وهي شكل متحور من إنفلونزا الطيور يتطور ببطء.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، ظهر فيروس H3N2  نفسه في الكلاب منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. 

ويمكن لهذا الفيروس أن يتسبب في معاناة الكلاب من سيلان الأنف والسعال وتكون مميتة في الحالات القصوى. 

لكن الباحثين الصينيين كشفوا عن علامات تشير إلى أن العامل الممرض نفسه قد يكون الآن أكثر ملاءمة لإصابة البشر. 

تخوفات من انتقال إنفلونزا الكلاب إلى البشر

كانت عينات الفيروسات المأخوذة من الكلاب المصابة مؤخرًا أكثر قدرة على التعرف على مستقبلات الخلايا البشرية ، مقارنة بتلك التي كانت موجودة قبل عقد من الزمن.

هذا يجعل من السهل على جزيئات الفيروس إصابة الخلايا من خلال اختراق جدار الخلية أو الغشاء ، ما يعني أن الفيروس قد يكون على بعد خطوة واحدة من التغلب على العقبة التي أوقفته حتى الآن عن الإقلاع لدى البشر.

انفلونزا الكلاب انفلونزا انفلونزا الطيور فيروس H3N2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

ظهر 27 رمضان ووصفوه مسافرًا عبر الزمن.. قصة مسن في المدينة المنورة

ظلّت 3 أسابيع بالمستشفى بسببه | أجنبية تحذر من عقار للتخسيس

شاهد| لحظة وفاة شاب واقفا على سطح سيارة سائرة في جنوب إفريقيا

بقيمة 4.1 مليون إسترليني.. إطلاق تلسكوب محمولا على بالون لتصوير المجرات

لغز سرقة ذهب بقيمة 20 مليون دولار من مطار كندي .. ما القصة؟

كاد يقتل أبا وابنته.. ثور هائج يثير الذعر بشارع بريطاني

شاهد| الأمير ويليام يعمل موظفا بمطعم هندي

مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا تثير الذعر.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

جيرونا يهين ريال مدريد برباعية ويقرب برشلونة من الدوري الإسباني

وزير الأوقاف: محاسبة النفس لا تتوقف بانتهاء رمضان

أرخص سيارات تويوتا الجديدة في مصر| صور

جريمة بشعة تحت الكوبري.. غفير يعتدى على نجل عامل محارة

البيت الأبيض: الأمن القومي الأمريكي يتواصل مع الأطراف السودانية لوقف إطلاق النار

تلت السنة إجازات| هل تُقلِل الحكومة عدد أيام العطلات الرسمية؟!.. البرلمان قال كلمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 ساعات..تصرف غريب من راكب يتسبب في عودة طائرة لتل أبيب

خطأ كارثي نرتكبه عند غسل الأرز وطهيه.. أحترس يصيبك بأمراض خطيرة

الأكل كله بثوم.. مصور توم هانكس يكشف كواليس وجوده في مطعم بالزمالك| خاص

ظهرت بوزن زائد.. شيرين عبد الوهاب تحاول استعادة أناقتها

فيديو

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومعجبة هددتني بمية نار.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي «فيديوجراف»

غرق لنش بالبحر الأحمر.. وإنقاذ 35 شخصا بينهم 25 سائحا| شاهد

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ