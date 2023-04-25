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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

 تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية.

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي. 

دعوى لإلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية 

استندت الدعوى إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها.

جاء في الدعوى حيال الرقص على التيك توك المنسوب للفتيات، أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت.

وأضاف أن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية، وبأغنية الفيلم لمحمد منير "علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة".

حبس سلمى الشيمي 

وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية قد قررت حبس قضية عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، عقب ثبوت اتهامها بتصوير وبث مقاطع خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات، بعد زيادة نسب المشاهدات. 

مادة القيم الأسرية محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى مجلس الدولة رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء سلمي الشيمي

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