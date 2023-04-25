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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من روسيا بشأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية

النفط الروسي
النفط الروسي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية سيستمر، مشيرا إلي أنه يتأثر بالعديد من العوامل.

وأكد مدفيديف، أن تنظيم أسعار الطاقة من قبل الدول الأوروبية خطأ فادح.

وقال إن “توقعاته لسعر 150 دولاراً لبرميل النفط لم تتحقق، لكنها الآن 90 دولاراً. النمو سيستمر وأسعار النفط ترتفع". 

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وأضاف مدفيديف، أن “هذا يرجع، على وجه الخصوص، إلى انخفاض الإنتاج واستنفاد الموارد”.

وقال: "الدول الغربية ارتكبت خطأ فادحا عندما حاولت تعديل الأسعار"، واصفا الخطوة بأنها تقويض لآليات السوق.

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