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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام سير الدراسة غدا بجامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عودة انتظام الدراسة غدا بجميع كليات الجامعة ، وذلك بعد انتهاء الإجازة الرسمية التي كانت قررتها الدولة احتفالا بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

ومن المقرر أن تبدأ غداً مختلف كليات الجامعة متابعة المحاضرات وفقاً للجداول الموضوعة و المعلنة مسبقاً بكل كلية.

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وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة عين شمس وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية حيث تم وضع جدول للمرور مع جداول احتياطية للحضور في حالة الطوارئ. وأكد على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر.
 

جدير بالذكر، أن مستشفيات جامعة عين شمس هى أولى المستشفيات الجامعية التى تحصل على اعتماد جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات GAHAR، وذلك لضمان أمن وسلامة المريض (Patient safety) - المستوى الأول للاعتماد NSR لمسشتفى أمراض وجراحات القلب والصدر وجارِ استكمال مراحل الاعتماد، وأيضًا اعتماد باقي مستشفيات جامعة عين شمس، وأيضًا اعتماد وحدة رعاية الأوعية الدماغية؛ كأول مركز فى الشرق الأوسط يتم اعتماده من هيئة الاعتماد الألمانية لرعايات الأوعية الدماغية.

كما حصلت معامل جامعة عين شمس بكل التخصصات على الاعتماد الدولي للمعامل الطبية (ISO 15189) من قبل المجلس الوطنى للاعتماد EGAC، وحصل أيضًا مستشفى جامعة عين شمس الافتراضى على الاعتماد الدولي؛ ليصبح أول مُقدم خدمة طب عن بُعد غير أمريكية تنال الاعتماد الدولي.

جامعة عين شمس رئيس الدكتور محمود المتيني جراحات القلب

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