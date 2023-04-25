حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني من المحطات المهمة في تاريخ الدولة المعاصر|فيديو

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يجتمع غدا ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم ٣ مايو القادم.

وأضاف "هشام عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني من المحطات المهمة في تاريخ الدولة المعاصر، وهي مسؤولية كبيرة جدا علي كل الوطنيين في هذا الوقت بسبب احتياج الجميع لحوار وطني منصف.

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز، أن الحوار الوطني جاء في وقت هام جدا في ظل أزمة عالمية ضخمة لوضع مخرجات هامة في ملفات هامة تهم جميع المواطنين.