لسه بتعافي نفسيا.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن أزمتها الأخيرة وتكشف مفاجأة

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أول ظهور إعلامي لها على عمل لقاء مصور مع et بالعربي، للحديث عن حفلها القادم بدبي.



وأكدت شيرين أنها متحمسة جدا للقاء جمهورها فى دبي بعد فترة طويلة من الغياب وانها كانت تتعافى نفسيا من الأزمات الأخيرة قائلة: الحمد الله أنا بدأت شغلى وأنا عندي 13 عام وكنت محتاجة أخد اجازة بجانب الظروف النفسية اللى مريت بيها ولكن الحمد الله أنا فى جزء كبير تعافيت منه تماما ولكن يبقى هناك جزء نفسيا لازالت اتعافي منه حتى الآن.

شيرين عبد الوهاب فى أول ظهور إعلامي

ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجأت خلال الحفل.



وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي، أنها أخير عادت للحياة قائلة: المسكة رجعت البحر واستنى الجديد.



وتابعت شيرين عبد الوهاب أنها تنتظر انتهاء حفلها فى دبي للإعلان عن حفل أخر مع نفس الشركة المنتجة لكنها فى دولة مختلفة وكبيرة وسوف تعلن عنها خلال أيام قليلة من الآن.





حسام حبيب وشيرين:

وكان حسام حبيب قد وجه سالة الي شيرين عبد الوهاب بعد انتشار انباء عن وجود خلافات بينهم ، وكتب حبيب من خلال حسابه الشخصي انستجرام :" بحبك ياشيرين اكتر من الدنيا ".



شيرين عبد الوهاب:



نشر إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إيهاب صالح: "جمهور⁧‫ شيرين‬⁩ العظيم: ناس كتير جدا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين علي السوشيال ميديا.. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة، في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب ورا ده، لوكان في إيدي كنت نزلت كل حاجة علي صفحتها، شكرا لدعمكم الدائم".