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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. حسم مصير الطلاب المصريين في السودان..أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 خلال ساعات ..حقيقة تأجيل امتحانات الترم الثاني بالجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الوقت لا يكفي لحل الأسئلة| النماذج الاسترشادية تصدم طلاب الثانوية العامة
أعلن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023 مجموعة من المطالب عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، و ناشدوا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة الاستجابة لها قبل امتحانات الثانوية العامة 2023 لإنقاذ أبنائهم .

 

رئيس جامعة الأقصر يوجه بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب السودانيين
استقبل  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عددا من الطلاب الوافدين من دولة السودان، في مكتبه بالإدارة المركزية للجامعة، بحضور الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

 

ثانوية عامة ودبلومات فنية.. حسم مصير الطلاب المصريين في السودان| تأجيل وإعادة تسكين
حسمت وزارة التربية والتعليم الفني، مصير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارا نص على تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان. 

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط.. خلال ساعات
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 أصبحت الآن تريند على جوجل، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة الموجودين على مستوى محافظات الجمهورية الآن عن  رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023.

 

بالتفاصيل.. مواصفات امتحانات الترم الثاني بجامعة جنوب الوادي 2023
 قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي  أن الدراسة سوف تسير بصورة منتظمة وبشكل طبيعي داخل القاعات والمعامل بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

 

غدا.. انطلاق مهرجان طلاب الجامعات سيناء أولا في العريش
تنظم جامعة سيناء فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، المهرجان الرياضى الأول لجامعة سيناء أبريل 2023 تحت شعار "سيناء أولا" غدًا الأربعاء، والذى يقام برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك بمشاركة 9 جامعات “ جامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة وجامعة الدلتا وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة قناة السويس وجامعة بور سعيد وجامعة الزقازيق وجامعة العريش، إلى جانب مشاركة فريق ممثل من جنود الجيش الثانى الميدانى لمشاركة طلاب الجامعات فى المهرجان.  

حقيقة تأجيل امتحانات الترم الثاني بالجامعات 2023
كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة تأجيل امتحانات الترم الثاني عن موعدها الطبيعي، قائلا إنه لا يوجد تأجيل، والامتحانات في موعدها بالكلية وملتزمون بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 

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