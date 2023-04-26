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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتجاوز 2000 جنيه مصري|سعر صادم لحقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل «جت سليمة»

سعر حقيبة دنيا سمير
سعر حقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة

أطلت النجمة دنيا سمير غانم بالعديد من الإطلالات المختلفة خلال أحداث مسلسل “جت سليمة”، والتي تعبر عن الشخصية التي تمثلها، ولكن لم تفارقها الحقيبة خلال أحداث مسلسل.

 

سعر حقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة

 

وظهرت دنيا سمير غانم، بحقيبة باللون الجملي ومطرزة بالزهور الملونة، مهما بدلت ملابسها فهذه الحقيبة كانت جزءًا من شخصيتها.

 

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وكانت حقيبة دنيا سمير غانم من تصميم العلامة التجارية الإسبانية Desigual، وهي حقيبة مريحة وعملية، وبها ثلاث فتحات، ثلاث خارجية مغلقة بسحاب ومطرزة بالماندالا.

 

سعر حقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة

 

ووصل سعر حقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل “جت سليمة” ويتجاوز سعرها 2000 جنيه مصري.

 

سعر حقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة
سعر حقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة
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