باخد بسببه حسنات.. نهلة سلامة: تعرضت لهجوم شديد بسبب «حضرة العمدة»|فيديو

‏قالت الفنانة نهلة سلامة عن دورها في مسلسل حضرة العمدة إن المخرج عادل أديب مخرج كبير ودائمًا ما يختار لها أدوارًا مفاجئة بالنسبة لها وأنها كانت خائفة قبل التصوير وطلبت منه أن تكون هناك جلسات بينهم للتنسيق بسبب خوفها من الدور وتمنت أن تكون قد وفقت في أدائه.

منصات التواصل الاجتماعي



‏وتابعت نهلة سلامة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها مؤمنة أنها قدمت شخصية موجودة في المجتمع بحلوها ومرها، متابعة أنها قد تعرضت لهجوم شديد على من منصات التواصل الاجتماعي لكنها لا تهتم بهذا الأمر وتتركه على الله سبحانه وتعالى قائلة: "بحتسبه عند الله يمكن آخذ به حسنات".