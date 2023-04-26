حنان مطاوع تكشف سر بكائها في مشهد من مسلسل سره الباتع.. وكيف تحتفل بعيد الفطر

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفاً في برنامج “مساء dmc” تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة “dmc” الفضائية، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل الهامة عن حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع سر بكائها في مشهد ركوب الخيل في مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في شهر رمضان ونال إعجاب الكثير من المشاهدين.

سر بكائها في مسلسل سره الباتع

وأضافت "حنان مطاوع"، أنها لم تكن تركب الخيل مطلقاً قبل هذا المشهد، موضحة "انا عمري ما ركبت الخيل .. انا كنت لما بشوف الخيل بجري .. مش هو اللي يجري".

وتابعت حنان مطاوع، أنها عندما قامت بالركوب على ظهر الخيل بكت بكاء شديد، قائلة "بعد تصوير المشهد جيه الاستاذ خالد قالي هو انتي بتعيطي بجد".

وقالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تشعر بالفخر والشرف لمشاركتها في مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في شهر رمضان المبارك ونال إعجاب الكثير من المشاهدين.

سبب رفضها للمشاركة في مسلسل سره الباتع في بداية الأمر

مشيرة إلى أنها كانت رافضة للمشاركة في هذا العمل بسبب قيامها بتصوير عمل فني آخر لعرضه في رمضان وهذا هو سبب رفضها في البداية ولكن بعد معرفتها لقوة هذا العمل وافقت عليه.

متابعة: "قولت لخالد يوسف قبل ما تحكي أي حاجة عشان ميبقاش شكلي اعترضت على الدور، وقولتله واضح أن دوري مهم مش هعرف أعمل المسلسلين مع بعض".

كاشفة الفنانة عن طقوس احتفالها بعيد الفطر المبارك في أيام صغرها وحتى قبل ولادتها لطفلتها، قائلة "انا كنت باخد عيدية لحد ما خلفت بنتي .. وكنت بفرقع صواريخ وبومب كمان".

وأضافت "حنان مطاوع"، أنها كانت تأخذ العيدية من زوجها ووالدتها وخالتها قبل أن يتوفاها الله، مشيرة إلى أن العيدية ليست من المهم أن تكون مبالغ مالية كبيرة، موضحة "انا كنت باخد عيدية حتي ولو كانت ٥٠ جنيها بس انا بردو كنت ببقي راضية".

تفاصيل احتفالها بعيد الفطر المبارك

وتابعت الفنانة حنان مطاوع، أنها أصبحت هي التي تعطي العيدية في الوقت الحاضر عكس ما كان يحدث في السابق.

ومن جانبها خلال مداخلة هاتفية في البرنامج قالت النجمة سهير المرشدي، إن كان هناك مطلب شعبي من محبي الفنانة حنان مطاوع بعمل بطولة مطلقة في أحدي الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن نجاح أعمالها الفنية في رمضان الماضي جاء نتيجة صدقها في العمل الذي كان يصل للمشاهدين ويحبونه.

وأضافت "سهير المرشدي" أن هناك علاقة جدلية بين الفن وحنان مطاوع، موضحة "هي اعتنقت الفن والناس وكمان الفن اعتناقها".

وتابعت سهير المرشدي، أن حنان عندما دخلت مجال الفن وقامت بأدوار صغيرة كان ذلك من مصلحتها حتي تستطيع إتقان الفن.

وفاجئ رامي رضوان النجمة سهير المرشدي بسر خطير عن أولادها "نهلة وحنان مطاوع"، قائلا "حضرتك في فترة من الفترات اشتريتي جبنه تكفي مدة شهر بسبب كان عندك تصوير .. وفجأة الجبنه دي اختفت .. حضرتك عرفتي مين أكل الجبنه كلها .. نهله وحنان هما اللي اكلوها".