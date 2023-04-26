ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد فيتامين ج للجسم.
فوائد فيتامين ج ما يلي :-
· الفوار يعزّز أداء الجهاز المناعي، ويقي الجسم من نزلات البرد.
· يحافظ على نموّ أنسجة وخلايا الجسم سليمة.
· يمنع نموّ وانتشار الجذور الحرة في الجسم؛ لاعتباره من مضادات الأكسدة القوية.
· يحسّن صحّة البشرة، ويؤخّر ظهور التجاعيد، ويعزّز تكوين الكولاجين.
· يحسّن صحة الشعر ويعزّز نموه.
· يساعد في التئام الجروح.
· يحسّن نموّ الأسنان والعظام. يحمي الأوعية الدموية؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية.
· يمدّ الجسم بحاجته من فيتامين ج، ويقيه من نقص فيتامين ج.
.ينظّف البشرة.
.يفتح البشرة ويخلّصها من البقع الداكنة، ويفتّح لون اليدين، والركب، وما تحت الإبطين.