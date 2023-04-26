ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد فيتامين ج للجسم.

فوائد فيتامين ج ما يلي :-

· الفوار يعزّز أداء الجهاز المناعي، ويقي الجسم من نزلات البرد.

· يحافظ على نموّ أنسجة وخلايا الجسم سليمة.

· يمنع نموّ وانتشار الجذور الحرة في الجسم؛ لاعتباره من مضادات الأكسدة القوية.

· يحسّن صحّة البشرة، ويؤخّر ظهور التجاعيد، ويعزّز تكوين الكولاجين.

· يحسّن صحة الشعر ويعزّز نموه.

· يساعد في التئام الجروح.

· يحسّن نموّ الأسنان والعظام. يحمي الأوعية الدموية؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية.

· يمدّ الجسم بحاجته من فيتامين ج، ويقيه من نقص فيتامين ج.

.ينظّف البشرة.

.يفتح البشرة ويخلّصها من البقع الداكنة، ويفتّح لون اليدين، والركب، وما تحت الإبطين.