عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد فيتامين ج للجسم.

 

فوائد فيتامين ج ما يلي :-
· الفوار يعزّز أداء الجهاز المناعي، ويقي الجسم من نزلات البرد.
· يحافظ على نموّ أنسجة وخلايا الجسم سليمة.
· يمنع نموّ وانتشار الجذور الحرة في الجسم؛ لاعتباره من مضادات الأكسدة القوية.
· يحسّن صحّة البشرة، ويؤخّر ظهور التجاعيد، ويعزّز تكوين الكولاجين.
· يحسّن صحة الشعر ويعزّز نموه.
·  يساعد في التئام الجروح.
· يحسّن نموّ الأسنان والعظام. يحمي الأوعية الدموية؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية.
·  يمدّ الجسم بحاجته من فيتامين ج، ويقيه من نقص فيتامين ج. 
.ينظّف البشرة.
.يفتح البشرة ويخلّصها من البقع الداكنة، ويفتّح لون اليدين، والركب، وما تحت الإبطين.

فيتامين ج للجسم نزلات البرد مضادات الأكسدة فيتامين ج التئام الجروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

موضوعات متعلقة

بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

عند سماع هذا الصوت بـ البطن.. مؤشر على إصابتك بسرطان القولون

خبير تغذية يكشف عن بذور تنسف الكرش

5 مؤشرات على إصابتك بالسكتة الدماغية.. انتبه

بفستان مثير.. طليقة الفيشاوى تتعرض للانتقادات بسبب هذه الصورة|شاهد

ترشيحاتنا

تباين أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26-4-2023

أسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في الكويت | صور

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

سيناتور روسي يفجر مفاجأة بشأن الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

نجم تونس يستفز الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

روسيا تعلن استعدادها للمساعدة في تسوية الوضع بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. إطلالات وضعت نادين نجيم في مأزق|شاهد

في أحدث ظهور.. لماذا تعرضت طليقة أحمد الفيشاوي للانتقادات عبر إنستجرام|شاهد

تحذير من تناول الأطفال للنوتيلا | اعرف السبب

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ