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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان يستعرض تفاصيل اجتماع الغد لتجهيزات الحوار المقترح انطلاقه 3 مايو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء في انعقاد دائم، وعقدنا جلسة بعد العيد مباشرة، إضافة إلى جلسة الغد، لاختيار الأسماء التي ستشارك في الجلسات، من جميع الجهات المشاركة في الحوار الوطني.

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وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن جلسة غدًا تأني في إطار التجهيزات وإعداد الجدول النهائي لجلسات الحوار وكذلك اختيار الأسماء التي ستشارك في جلسات الحوار، بما يناسب كل جلسة وكل قضية وبناءً على ما لديها لتضيفه للحوار.

 

وأوضح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن السبب وراء تلقي آلاف الأسماء، هي وجود أكثر من 19 لجنة تناقش أكثر 113 قضية، وكل قضية لها ممثلين من كل الأحزاب والشرائح الوطنية، حتى يحقق الحوار الوطني غرضه.

 

الحوار الوطني

 

ولفت الانتباه إلى أن الحوار الوطني سيحقق هدفه الرئيسي لا بد أن يكون حوارًا حول حلول وليس حوارًا للتشخيص، وإن كان هذا أيضًا مطلوبًا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حدد هذه الحلول إما مقترحات تشريعية أو تنفيذية ترفع إليه مباشرة.

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الحوار الوطني الاحزاب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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ضياء رشوان يستعرض تفاصيل اجتماع الغد لتجهيزات الحوار المقترح انطلاقه 3 مايو

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