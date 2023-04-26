مثلث برمودا الإسكندرية.. 10 اشتراطات لإعادة فتح شاطئ النخيل غربي المدينة

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عقد عدة اجتماعات نقاشية لإعادة افتتاح شاطئ النخيل بعد وضع كافة الاشتراطات التي تضمن آمن وسلامة رواد الشاطئ وذلك تنسيقا مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي.

وكانت اهم هذه الاشتراطات التي وضعتها لجنه مختصة هي:-

-أولا: التزام المستأجر بتعيين عدد ٣٠ فرد انقاذ من الأفراد المؤهلين فنيا والحاصلين على رخصه منقذ شواطئ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ طبقا للاشتراطات الفنية المعتمدة مقسمين ما بين أفراد متمركزة على حواجز الأمواج داخل البحر وآخرين فوق أبراج المراقبة على الشاطئ ومجموعة مترجلة على الشاطئ الرملي

-ثانيا : التزام المستأجر بتوفير عدد ٣ : ٤ جيت سكى متواجد بصفة دائمة داخل البحر لتأمين طول الشاطئ كذلك أدوات الإنقاذ المعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ مع كل منقذ مع التزام المنقذين بارتداء زي موحد لسهولة التعرف عليهم في حالة حدوث مكروه لا قدر الله وذلك طبقا للكود المصري للإنقاذ و المعتمد من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



-‏ثالثا : التزام المستأجر بتنفيذ المناطق الآمنة للسباحه والتي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن طريق حبال وخطوط عائمه مع وضع أعلام إرشادية ويتم تثبيت تلك الخطوط العائمة والحبال بشكل رأسي وعمودي على حواجز الأمواج بحيث يحدد كل حاجز بعدد (٢) خط عائم أحداهما بالجهة الشرقية والأخر بالجهة الغربية مع وضع خط عائم بشكل عرضي بين الخطين وقبل كل حاجز بمسافة لا تقل عن 10 أمتار تقريبا على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

-‏ رابعا : يلتزم المستأجر بإقامة عدد (٤) نقاط للإسعاف موزعه على طول الشاطئ ومجهزة بكافة الإسعافات الأولية المطلوبة للحالات الطارئة

-‏ خامسا : -يلتزم المستأجر بعمل برج للمراقبه على الرمال قبل أول حجز أمواج من اتجاه الشرق وبرج مراقبه آخر بعد آخر حاجز (الحاجز السابع) من اتجاه الغرب ويكون موزع عليه عدد واحد منقذ أعلى البرج ومنقذ آخر اسفل البرج مع وضع لافتات تحذير ومنع النزول في المناطق الفاصلة بين الحواجز.

-‏ سادسا : يلتزم المستأجر بتوفير أدوات الإنقاذ تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وبياناتها كالاتي:

١-الزي الرسمي للمنقذين طبقا للكود المصري للإنقاذ (شورت احمر - تيشرت اصفر- مطبوع من ظهره كلمه منقذ- كاب احمر).

٢-عوامات إنقاذ مع كل منقذ.

٣-برج إنقاذ اسفل كل برج.

٤-شنطة إسعافات أولية بحوزه كل منقذ.

٥-عدد اربعه جيت سكي يتم توزيعها بطول الشاطئ.

٦-صفاره لكل منقذ.

٧- مكبر صوت يدوي لكل منقذ على كل برج مراقبه.

٨- نظاره معظمه مع كل منقذ على كل برج مراقبه

- سابعا : يلتزم المستأجر بإعداد وتوزيع عدد كافي من اللوحات الإرشادية والتحذيرية لمرتادي الشاطئ تتضمن تعليمات نزول البحر وخاصه منع النزول في غير الأوقات الرسمية والمحددة من الساعة 7:00 صباحا حتى غروب الشمس طبقا للائحه عمل الشواطئ.

- ثامنا : يلتزم المستأجر بتوفير مكان يمكن استخدامه على الشاطئ لوحده الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية

-‏ تاسعا : يلتزم المستأجر بإقامة سور غير حاجب للرؤية وعمل بوابات لإحكام السيطرة على عمليه الدخول للشاطئ و منع المتسربين الذين يدخلون الشاطئ فجرا و في غير الأوقات المخصصة للسباحه مع توفير حراسه وامن طوال اليوم لتفعيل ذلك .

- عاشرا : يلتزم المستأجر بسماح لدخول الشاطئ لملاك الوحدات السكنية بقريه النخيل بتخفيض 50% من قيمه الدخول.