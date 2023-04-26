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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 155 ألف و694 مواطنا بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي لـ 155 ألفا و694 مواطنا، في الفترة من يناير وحتى 31 مارس 2023، وذلك من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمة الطبية لـ97 ألف و955 مواطنا من خلال العيادات الخارجية، في كافة تخصصات العيون، والتي تضم (شبكية، قرنية، مياة بيضاء، مياه زرقاء، تجميل، عيادات المعينات البصرية، الأمراض الجينية)، بينما استقبل القسم الداخلي للمعهد 3 آلاف و903 حالات.

وتابع أنه تم استقبال ما يقرب من 7 آلاف و396 حالة، لتقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، والماسح المقطعي بالشبكية والعصب البصري، وماسح مقطعي للأوعية الدموية بالشبكية، وتصوير قاع العين بالصبغة لـ225 حالة، وباستخدام أحدث الأجهزة.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم إجراء 2832 عملية جراحية، تنوعت بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين).


وأكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد يوفر عيادة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان، منوها إلى الدور البحثي والتعليمي للمعهد من خلال تدريب شباب الأطباء لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمعهد وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان الغنيمي مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، إن معامل المعهد المجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية، قامت بسحب وتحليل 32 ألف و218 عينة، منوهة إلى استقبال 11 ألف و165 مواطنا في عيادتي (الباطنة والأسنان)، وذلك لتوقيع الفحص الطبي، كإجراء طبي روتيني قبل إجراءات العمليات الجراحية الرمدية.

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