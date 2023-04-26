خبير: التحول الرقمي عنصرا أساسيا لنمو الاقتصادات

يشهد العالم تطوّراً وتقدّماً غير مسبوق بفضل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والجيل الخامس، إلى جانب العملات الرقمية وإنترنت الأشياء، مما يعزز كيفية التواصل وتبادل المعلومات. فإن زيادة الرقمنة والترابط بين الأشخاص والمنظمات والآلات يعد أمرا مؤثرا بشكل كبير على اقتصادات العالم.

وإيمانًا بهذه الإمكانيات، تؤكد الاستراتيجيات الحكومية الحالية على دور التكنولوجيا الرقمية في تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة، وضمان سعادة المواطنين.

وعلى مستوى السوق المصري، فإن الحكومة تسير بخطوات سريعة في تطوير وبناء بنية تحتية متطورة لتحقيق التحول الرقمي تماشياً مع ورؤية مصر 2030. ولعل الدليل الأكبر هنا هو نجاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر في تحقيق معدلات نمو بلغ 16.7% خلال العام المالي 2021/2022، بالاضافة الى مشروعات التحول الرقمي التي تم تنفيذها بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.

صرح بذلك طارق هيبة مدير عام شركة دل تكنولوجيز في مصر و ليبيا مضيفا : اليوم، تقود التكنولوجيا تحولًا كبيرًا في القطاع العام، مما يتيح تطوير الاقتصادات الرقمية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين. تتميز الاقتصادات الرقمية باستخدام التقنيات الرقمية لتسهيل الأنشطة الاقتصادية، مثل المعاملات عبر الإنترنت وتبادل المعلومات. وفي كثير من الأحيان، تستفيد هذه الاقتصادات من التكنولوجيا من خلال زيادة المنافسة والتركيز على الابتكار وزيادة الإنتاجية.

وقال : توقعت شركة جارتنر أن يصل إجمالي إنفاق الحكومات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى 588.9 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6.8 ٪ عن عام 2022. ويعزى هذا النمو إلى زيادة اعتماد الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT).

وأضاف: مع استمرار المنظمات الحكومية في رحلة التحول الرقمي، هناك بعض المحاور العملية التي يجب وضعها من أجل تمكين التعاونات المثمرة وهي: باستخدام تكنولوجيا المعلومات المرنة، يمكنك زيادة سرعة عمليات مؤسستك. قم بتحويل تكنولوجيا المعلومات الثابتة إلى خدمات قوية وعالية الاستجابة لعملائها حسب الطلب، حيث يمكنها دعم جدول أعمال مؤسستك مع الحفاظ على أعباء العمل الإدارية عند الحد الأدنى.

تمكين الموظفين من النجاح في أي وقت وفي أي مكان. لطالما كان مستخدمو التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية مزيجًا من العاملين المتنقلين والعاملين في المكاتب. يجب أن يكونوا الآن قادرين على العمل بشكل مثمر من أي مكان، بما في ذلك العمل في مكاتب المؤسسة والعمل عن بعد والعمل أثناء التنقل.

تحسين استخدام أصول البيانات لتحفيز الابتكار. يمكن أن يساعدك تخزين ومعالجة البيانات المصممة لغرض معين في تبسيط وتأمين إدارة البيانات مع ترجمة المعلومات أيضًا إلى ابتكارات وقرارات قيّمة.

تعزيز الأمن السيبراني عبر الوكالات والخدمات والتطبيقات والأجهزة والأنظمة. بالإضافة إلى استخدام الأجهزة والبنى التحتية الآمنة، يمكنك نشر الحلول المستهدفة ودمجها لحماية هويات المستخدمين وبياناتهم وأنظمتهم وللتعافي سريعًا من الهجمات الرقمية.