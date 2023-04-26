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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات المستوى الرفيع بالمرحلة الابتدائية

امتحانات المهام الأدائية
امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد، اليوم الأربعاء، برفقة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، معاهد إدارة وسط ومعهد سموحة الابتدائي النموذجي للغات؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وقال الشيخ خميس محمد إنه لم يتم رصد أي معوقات أو مشاكل خلال سير امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي والخاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

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وأشار إلى أن امتحانات المواد الأساسية لسنوات النقل ستبدأ اعتبارًا من السبت المقبل.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمعاهد الأزهرية، حيث تبدأ امتحانات النقل للمواد الأساسية في المرحلة الابتدائية والإعدادية يوم 29 أبريل، وبالنسبة للمرحلة الثانوية أدبي وعلمي تبدأ الامتحانات يوم 7 مايو، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية يوم 20 مايو المقبل.

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