رئيس وزراء إيطاليا: يجب تسريع عملية قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ضرورة تسريع عملية قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها اليوم، الأربعاء، في المؤتمر الثنائي الإيطالي - الأوكراني حول إعادة إعمار أوكرانيا المنعقد في روما.

وقالت ميلوني، بحسب وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية: "يجب أن يتسم مستقبل أوكرانيا بقدرة أكبر على نحو متزايد للاندماج في الديناميكيات والمؤسسات الأوروبية".

وأضافت: "من الضروري الاعتراف بالجهود الهائلة التي بذلتها كييف، حتى أثناء الحرب، لإصلاح نظامها والاقتراب من الأهداف التي طلبتها المفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى أهمية الاعتراف بهذا الجهد، وفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسرعة.

واختتمت كلمتها قائلة: "إن الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا ليس مشروعا محفوفا بالمخاطر، إنه أحد أفضل الاستثمارات بعيدة النظر التي يمكن تحقيقها في الوقت الحالي".