مفوضية اللاجئين : 3.7 مليون نازح من السودان في الصراعات المسلحة

قال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين اليوم، إنه لا بد من تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام بشكل عاجل بالسودان لتجنب مزيد من المعاناة.

وأكد فيليبو جراندي، أن الصراع في السودان أجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم بحثًا عن الأمن داخل البلاد وعبر الحدود. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأشار جراندي أن عدد النازحين جراء الصراع في السودان بلغ 3.7 مليون والأعداد في تزايد سريع.

وتابع، السودان بحاجة ملحة للسلام لتفادي موجة لجوء كبيرة. مضيفا، أن 20 ألف سوداني فروا إلى تشاد و4 آلاف إلى جنوب السودان.

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان، متوقعًا المزيد من الوفيات في البلاد في ظل نقص الخدمات.

وأضاف “جيبريسوس”، أن أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة، لافتًا إلى أن العديد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية أو الأدوية التي يحتاجونها.