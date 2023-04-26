من 15 أبريل.. الصحة السودانية: تسجيل 4193 إصابة و512 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 4193 حالة إصابة و 512 حالة وفاة بالبلاد ، منها 2403 إصابة و169 حالة وفاة بولاية الخرطوم وذلك خلال الفترة من 15 وحتى يوم 25 أبريل.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية؛ فقد بين التقرير ان يوم امس تأثرت 4 ولايات بالأحداث ( الخرطوم ، جنوب دارفور ، غرب دارفور ، وسط دارفور ) مشيرا إلي رصد 3وفيات و23 إصابة بولاية الخرطوم ليوم أمس .

تجدر الإشارة إلى أنه تم التواصل مع قادة الطرفين حول ضرورة تجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي (استاك) لعمليات الضرب والمقذوفات الحارقة حتى لا يتسبب المعمل في احداث مشاكل صحية اكبر، إضافة للمطالبة مرة أخرى بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز لتسهيل حركة الكوادر الطبية ، الأطباء والامداد والدوائي.