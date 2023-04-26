هل سيتم تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز في كأس مصر؟.. اتحاد الكرة يجيب

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، موقف مباريات الأهلي وبيراميدز في حال صعودهما إلى الدور القادم في البطولات الأفريقية.

وقال عامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" حسب لوائح مسابقة الدوري لا توجد مباريات دوري بين الأدوار الإقصائية في البطولات الافريقية".

وتابع: "لكن في حالة صعود الأهلي وبيراميدز للدور المقبل في أفريقيا لن يتم تأجيل مبارياتهما في بطولة الكأس وسيتم تسكين مباراة للفريقين في بطولة كأس مصر".

واختتم: "الأهلي وبيراميدز سيواجهان أندية من القسم الثاني أو الثالث على حسب القرعة لذلك لن يتم تأجيل مبارياتهما في كأس مصر".