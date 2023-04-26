تمديد الهدنة وبدء المفاوضات .. بيان عاجل من الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تسلم مبادرة منظمة الإيقاد التي تمخضت عن الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية.

وتتلخص المقترحات في:



-تمديد الهدنة الحالية إلي 72 ساعة إضافية.

-إيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والمليشيا المتمردة إلي جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وأبدى القائد العام موافقته المبدئية على ذلك وشكر ممثلي المنظمة علي مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.

وأعلنت الخارجية المصرية عن إجلاء 443 مواطناً من السودان اليوم عبر الإجلاء البري و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي.

كما تم الإعلان من قبل الخارجية المصرية بإعادة تمركز للبعثة المصرية في الخرطوم حتي تتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقي من أبناء الجالية المصرية بالسودان.

كما أن التنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة لإجلاء الجالية المصرية، ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها.