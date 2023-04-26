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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. الشرطة تنجح في تفكيك عصابة للمخدرات

مخدرات
مخدرات

 

نجحت إدارة مكافحة المخدرات في الشارقة في تفكيك عصابة مكونة من 24 مشبوها، وضبط 120 كغ من الحشيش و3 ملايين حبة كبتاغون مخدرة لديها.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم؛ فأن العناصر الأمنية قامت بعمليتين أمنيتين نوعيتين، بالتعاون مع أجهزة الشرطة بالدولة بحيث مكنت من الإطاحة بالعصابة من الجنسية العربية و الآسيوية، وقيمة المحجوزات التي تم ضبطها تزيد على 23 مليونا ونصف المليون درهم، لتصنف كإحدى أهم عمليات الضبط على مستوى الإمارة".

وبدوره؛ ذكرت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إن "القضية الأولى تلخصت في توفر معلومات لدى أجهزة مكافحة المخدرات بوجود عدد من الأشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، يخططون لترويجها بين مجموعة من الأشخاص، بالتعاون مع آخر متواجد خارج الدولة".

وباشرت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عملياتها في رصد المشتبه بهم ووضع كمين مُحكم للقبض عليهم وعلى معاونيهم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الفرق الاتحادية المشتركة المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة عجمان.


وأكدت أنه تم الإيقاع والإطاحة الكلية بجميع أعضاء العصابة المتواجدين بالدولة، حيث تبين من الاستدلالات، أن المشتبه بهم يتلقون تعليماتهم من آخر يقطن خارج الدولة، حيث يعملون وفق توجيهاته وخططه في ترويج الأقراص والعقاقير المخدرة، والشروع في تخزينها، تمهيدا لترويجها، وتمكن الفريق من ضبط المخدرات التي كانوا يخبئونها في إحدى الحاويات".

وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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