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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون حجاب .. صور لحلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا

صدى البلد

فاجأت  الفنانة حلا شيحة متابعيها بنشر  صور جديدة لها من الحساب الخاص بها عبر Instagram بدون  بالحجاب مجددا.

وظهرت حلا شيحة، باطلالة جديدة وأثارت الجدل  بعدم ارتدائها الحجاب وهو ما دفع الجمهور يعلق:" مش هتتحجبى تانى ولا ايه".
 

وعبر خاصية الستورى Instagram، نشرت حلا  من قبل صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظةولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركهاهي نفسها".
 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور لها اثارت ضجة على السوشيال ميديا.

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الفنانة حلا شيحة صور جديدة ارتدائها الحجاب دون حجاب

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