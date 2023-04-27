بدون حجاب .. صور لحلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا

فاجأت الفنانة حلا شيحة متابعيها بنشر صور جديدة لها من الحساب الخاص بها عبر Instagram بدون بالحجاب مجددا.

وظهرت حلا شيحة، باطلالة جديدة وأثارت الجدل بعدم ارتدائها الحجاب وهو ما دفع الجمهور يعلق:" مش هتتحجبى تانى ولا ايه".



وعبر خاصية الستورى Instagram، نشرت حلا من قبل صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظةولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركهاهي نفسها".



وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور لها اثارت ضجة على السوشيال ميديا.

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