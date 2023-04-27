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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تجاوزت سامسونج .. هيونداي الشركة الأعلى أرباحاً في كوريا

تجاوزت سامسونج..
تجاوزت سامسونج.. هيونداي الشركة الأعلى أرباحاً في كوريا

قفزت شركة هيونداي موتورز للمركز الأول بعد تخطي شركة سامسونج لتصبح الشركة الأكثر ربحية للتداول العام في كوريا الجنوبية بعد ربع سنوي ناجح حيث ارتفعت مبيعاتها وأرباحها بشكل كبير.

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تجاوزت سامسونج.. هيونداي الشركة الأعلى أرباحاً في كوريا

كشفت الشركة المصنعة للسيارات في تقرير أرباحها للربع الأول أن الإيرادات المحققة من مبيعاتها قفزت بنسبة 24.7٪ في الربع الأخير مقارنةً بـ 12 شهرًا الماضية ، مما ساهم في زيادة أرباح التشغيل بنسبة 86.3٪، وجاء ذلك على خلفية ارتفاع مبيعات هيونداي بنسبة 13.2٪ على مستوى العالم لتصل إلى 1,021,712 سيارة في الفترة من يناير إلى مارس.

 

هناك عدة أسباب تفسر القفزة في الإيرادات، على سبيل المثال زادت مبيعات هيونداي من سيارات الدفع الرباعي بينما انتقلت علامة جينيسيس التجارية أيضًا لمرحلة جديدة، كما باعت العلامة التجارية أيضًا ما يقرب من 66000 سيارة كهربائية في الربع الأول، بزيادة قدرها 48٪ على أساس سنوي، وفقًا لتقارير كوريا تايمز.

 

وأشارت هيونداي في تقريرها المالي إلى أن "المبيعات في الأسواق خارج كوريا ارتفعت بنسبة 10.7%لتصل إلى 830.665 سيارة، بينما زادت المبيعات في كوريا بنسبة 25.6% لتصل إلى 191.047 سيارة، وجاءت المبيعات القوية بشكل أساسي من تحسين الإنتاج حيث استقرت إمدادات الرقائق والمكونات في جميع أنحاء العالم".

 

تواصل هيونداي القيام باستثمارات كبيرة في مجال السيارات الكهربائية، وهي تمضي قدمًا في خططها لإنشاء مصنع لخلية بطاريات السيارات الكهربائية في جورجيا مع شركة SK On الكورية الجنوبية، خامس أكبر مورد لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم. 

 

وافقت كل من Hyundai Motor و Kia و Hyundai Mobis على الخطة مؤخرًا بعد أن أعلنت لأول مرة عن اتفاقية مع SK Onفي نوفمبر 2022 بهدف تأمين إمدادات بطاريات EVلسوق أمريكا الشمالية.

 

من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في المشروع المشترك إلى 5 مليارات دولار مع امتلاك مجموعة Hyundai Motor و SKعلى حصة 50 ٪ في الشركة، ومن المتوقع أن يبدأ مصنع البطاريات هذا في التصنيع في النصف الثاني من عام 2025 وسيكون لديه القدرة على إنتاج 35 جيجاوات من بطاريات المركبات الكهربائية على أساس سنوي، وهذا يكفي لتشغيل 300000 مركبة كهربائية.

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