بالأسماء .. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل بالوادي الجديد

أصيب 13 شخصا بينهم 4 أطفال، في حادث تصادم سيارتي نقل على طريق "اللواء صبيح - الفرافرة" في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج.

كان قد ورد إخطارًا أمنيًا إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 13 مصابا في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين تصادم سيارتي ربع نقل بطريق " اللوا صبيح - الفرافرة" .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد محمد عبد الغني 15 سنة، محمد عبد الغني السيد 45 سنة، راضية عبدالستار إبراهيم 45 سنة، أسماء محمد احمد 12 سنة، ياسين أشرف على 12 سنة، كويسة على أحمد 46 سنة، صبري مدحت عدلي 15 سنة، مسيوغة فؤاد منطاع 35 سنة اشتباه كسر بالفقرات القطنية، عزة على عبدالسميع 21 سنة، محمد سمير عبد الرسول 16 سنة، مروة محمد أحمد عيسي 30 سنة، مرتضى رفعت مرتضى 20 سنة، هاشم هاني عبدالسميع 15 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.